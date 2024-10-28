وزير الثقافة يفتتح معرض الصور الفوتوغرافية والحرف اليدوية في الأقصر (صور)

أجرى الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، جولة تفقدية بقصر ثقافة الأقصر للوقوف على أرض الواقع والاطلاع على الأنشطة التي يقدمها القصر للجمهور.

زيارة وزير الثقافة إلى الأقصر

وافتتح وزير الثقافة معرض صور فوتوغرافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، إضافة إلى معرض للحرف اليدوية والبيئية، بقصر ثقافة الأقصر.

وخلال الجولة وجه وزير الثقافة بضرورة التعاون مع كلية الفنون الجميلة بالأقصر لتنفيذ ورش تدريبية متخصصة تفيد رواد القصر من النشء والشباب، وأكد على ضرورة تقديم فعاليات مبتكرة تتفاعل مع الطبيعة الحضارية لمدينة الأقصر.

أكد وزير الثقافة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم التنمية الثقافية في محافظات الصعيد، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الوعي الثقافي وتعميق الهوية المصرية الأصيلة، ضمن رؤية الوزارة لتوسيع دائرة الأنشطة الثقافية وتقديمها لفئات المجتمع كافة، بما يسهم في إحياء التراث المصري العريق.



وأوضح وزير الثقافة أن الأقصر تعد مركزًا حضاريًا كبيرًا يجمع بين الحرف اليدوية والتراثية، والمكون الأثري الذي جعل من مدينة الأقصر واحدة من أهم مقاصد السياحة الثقافية في العالم.

ومن جانبه، أعرب محافظ الأقصر عن ترحيبه بجهود وزارة الثقافة ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق التكامل الثقافي بالمحافظة، مؤكدًا دعمه لكافة الفعاليات التي تعزز من مكانة الأقصر كمركز ثقافي وسياحي هام على الصعيدين المحلي والعالمي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ