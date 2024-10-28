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جراحة فريدة لاستخراج حصوة بحجم حجر لمريض قلب بمجمع الأقصر الطبي الدولي

الحصوة، فيتو
الحصوة، فيتو

نجح فريق طبي في إتمام عملية جراحية فريدة من نوعها لأول مرة في مجمع الأقصر الطبي الدولي بقيادة الدكتور محمد العقبي مدير المستشفى، لمريض قلب في العقد الرابع من العمر، لإزالة حصوة ضخمة أكبر من "الحجر" تواجدت على الكلى اليمنى.

 

مجمع الأقصر الطبي الدولي 

واستقبل مجمع الأقصر الطبي الدولي المريض أحمد بغدادي الطاهر 43 عاما مصاب بآلام حادة ونزيف دموي في الجانب الأيمن من المعدة ناحية الكلى، وعقب الفحوصات تبين وجود عدد من الحصاوى، أكبر واحدة تزن كيلوجراما في واقعة فريدة من نوعها.

 

ونجح أطباء قسم المسالك البولية بالمجمع الطبي الدولي برئاسة الدكتور باسم نبيل رئيس القسم، الدكتور إيهاب جمال والدكتور حافظ بدوي والدكتور حسن عكاشة، في إتمام عملية جراحية خطيرة لانتشال الحصول التي كادت تتسبب في إيقاف عمل الكلى مما يستوجب إخضاعه إلى الغسيل الكلوي، وذلك بمساعدة الدكتور عصام أحمد والدكتورة جهاد أحمد علي أطباء التخدير وعدد من طاقم التمريض.

 

يذكر أن المجمع الطبي الدولي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر للتأمين الصحي الشامل، يضم كافة الأقسام الطبية حيث يشتمل على 20 غرفة عمليات و78 سرير رعاية مركزة وحرجة و16 حضانة اطفال مبتسرين، و10 حضانات اطفال و290 سرير مرضى و42 عيادة و54 سرير إقامة أطباء وتمريض وقاعة مؤتمرات تتسع لعدد 150 فرد وعدد 4 قاعات تدريب بالإضافة إلى أقسام الأشعة والمعامل وبنك الدم الإقليمي، ويشهد حاليا أعمال تطوير حيث بلغت نسبة التنفيذ بالمجمع 95%.

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