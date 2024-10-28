وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يبحثان إقامة عروض أوبرا عالمية خلال الموسم الشتوي

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي وتنفيذ عدد من الفعاليات الثقافية في المحافظة، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عروض أوبرا عالمية

ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تنظيم عدد من الفعاليات الفنية خلال الفترة المقبلة، منها دراسة إمكانية تقديم عروض أوبرا عالمية خلال موسم الشتاء، إلى جانب تنظيم عدد من الفعاليات الفنية لفرق الهيئة العامة لقصور الثقافة في عدة مناطق بالمحافظة بهدف إبراز المقومات الحضارية التي تتمتع بها محافظة الأقصر، والمساهمة في تنشيط حركة السياحة وجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ووجه وزير الثقافة بضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة المياه الجوفية بقصر ثقافة الأقصر من خلال لجنة هندسية مشتركة من المحافظة والهيئة العامة لقصور الثقافة، وكذلك تسريع وتيرة العمل للانتهاء من إجراءات الحماية المدنية بالأقصر.

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