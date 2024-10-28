تعرض سائح مصري للضرب والسب على يد مواطن تركى داخل مترو إسطنبول (فيديو)

تعرض مواطن مصري للسحل والضرب فى مترو إسطنبول، على يد رجل تركي، بدأ بالهجوم عليه ووجه له ألفاظا نابية، لولا تدخل مواطن تركى آخر لإنقاذ السائح المصري.

تركى يعتدي على مواطن مصري داخل مترو إسطنبول

وفى التفاصيل، أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعى، تعرض مواطن مصري لضرب مبرح داخل مترو إسطنبول، على يد مواطن تركى قام بمهاجمته وتوجيه الفاظا نابية له بالرغم من وجود زوجة الضحية المصرى معه.

🔴 İstanbul metrosunda Arap turistlere sözlü tacizde bulunan bir kişiye yolcular müdahale etti. pic.twitter.com/ozpwulL1B9 October 27, 2024

ووفق المقطع المصور، بدأ المواطن التركى بمهاجمة مصري داخل عربة مترو اسطنبول قائلا له: "أنت لا تجيد التركية، لماذا تأتي إلى هنا؟". وأضاف: "سأعلّمك التركية على طريقتي"، في إشارة للاعتداء عليه جسديا.

إنقاذ المواطن المصري من وابل لكمات وسب فى تركيا

وفض العراك رجل تركي كان يجلس بالقرب من المهاجم التركي، بعدما حاول إنقاذ المصري من اللكمات، وفق ما أظهر مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير، منذ الأحد، على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا ومصر، وعبر مغردون عرب عن غضبهم مما تعرض له السائح المصري، ودعا بعضهم لمقاطعة السياحة في تركيا تحت وسم #تركيا_غير_آمنة.

ولم يصدر أي بيان بشأن الحادثة عن ولاية اسطنبول أو السفارة المصرية في أنقرة حتى الآن.