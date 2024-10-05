بفارق 30 دقيقة، شاب يرتكب جريمتي قتل في إسطنبول وينتحر

شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الجمعة، جريمتين نفذهما نفس الشخص، والفارق بينهما 30 دقيقة فقط، ثم أقدم على الانتحار.

جريمة مروعة تشهدها مدينة إسطنبول

وأعلنت السلطات التركية في مدينة إسطنبول، أن شابا يبلغ من العمر 19عاما، قتل فتاتين تركيتين، ثم أقدم على الانتحار.

وأوضحت السلطات التركية، أنه لم يتضح ما إذا كان هناك علاقة بين الضحيتين والمشتبه به حتى الآن، ولكن عمليات البحث ما زالت جارية للوقوف على ملابسات الحادث

وأفادت وكالة الأنباء التركية "DHA"، بأن المشتبه به قطع رأس إحدى الضحيتين على أحد أسوار المدينة في منطقة الفاتح، ثم ألقى نفسه في وقت لاحق.

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