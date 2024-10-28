شاهد، لحظة تفحم سيارة ثلاجة على الدائري الأوسطي دون إصابات
اشتعلت سيارة نصف نقل ثلاجة، منذ قليل، أعلى الطريق الدائري الأوسطي، بمنطقة سقارة بالبدرشين، ما أدى إلى تفحمها، دون وقوع إصابات.
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تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من النجدة يفيد باشتعال حريق داخل سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي بدائرة مركز شرطة البدرشين، وتم الدفع بسيارة حماية مدنية للسيطرة على الحريق وإخماد النيران.
وتداول بعض رواد السوشيال ميديا فيديو مصور للحظة اشتعال الحريق بالسيارة على الطريق.
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