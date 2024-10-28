القبض علي شقيقين بتهمة قتل صاحب محل في الجيزة

ألقت قوات البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض علي شقيقين متهمين بقتل صاحب محل بمنطقة العمرانية، بسبب خلاف بينهما، حيث أطلق أحدهما النار عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص في العمرانية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية، أن شقيقين تم التوصل لهويتهما وراء إطلاق النار على صاحب محل، نتيجة خلافات بينهم، وفرا هاربين بواسطة سيارة ملاكي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.