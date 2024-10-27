تفريغ الكاميرات بمحيط حادث دهس نجل نائب رئيس الزمالك لشاب بالعجوزة

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات، بمحيط دهس نجل نائب رئيس نادي الزمالك، بشاب وإحداث إصابته في ميدان سفنكس بدائرة قسم شرطة العجوزة.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة ألقت القبض على نجل هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، بتهمة دهس شاب في منطقة ميدان سفنكس بالعجوزة.

ونقلت سيارة الإسعاف الشاب الذي أصيب جراء الحادث إلى مستشفى في منطقة إمبابة، عقب إصابته بجروح وكدمات وهو في حالة غير مستقرة، وجارٍ إجراء الفحص الطبي له.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على نجل هشام نصر تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

اعترافات نجل نائب رئيس الزمالك

وقال نجل نائب رئيس الزمالك، أمام جهات التحقيق: بأنه لم يتعمد ارتكاب الحادثة ولم يتعمد الاصطدام بالشاب الضحية.

وتابع أنه كان يقود السيارة وظهر الشاب أمامه بشكل مفاجيء أثناء السير بالسيارة عقب خروجه من نادي الزمالك.

وتابع خلال الاعترافات أنه لم يهرب من المكان، وطلب الإسعاف للضحية ونقله إلى المستشفى من أجل إثبات حُسن نيته.