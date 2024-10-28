الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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حوادث

تفريغ كاميرات فندق شهير بالأزبكية لكشف غموض العثور على جثة سوداني داخل غرفته

العثور علي على جثة
العثور علي على جثة شخص بالقاهرة،فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص في العقد الرابع من عمره  يحمل الجنسية السودانية متوفيا في ظروف غامضة، داخل فندق بمنطقة الأزبكية. 

حيث تم تشكيل فريق بحث لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ الكاميرات المحيطة بالفندق وداخله للوقوف على أسباب الوفاة وتحديد سبب الوفاة وضبط مرتكبي الجريمة إذا أثبت الطب الشرعي إن الوفاة غير طبيعية. 

البداية تلقى اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة نزيل داخل فندق عباس بشارع كلوت بك، نطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة عثر على جثة "وليد.ع.ح.ع"، يبلغ من العمر 42 سنة، يحمل الجنسية السودانية، ووفاته في ظروف غامضة.

وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير الأمن بالواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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اجهزة البحث الجنائي العثور علي على جثة شخص بمنطقة الأزبكية

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