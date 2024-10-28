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خارج الحدود

إعادة فتح معبر رفح، تفاصيل خطة تشغيل جديدة وضعها الشاباك الإسرائيلي

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم، عن طرح إسرائيل خطة لإعادة تشغيل معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، على أن يقتصر دوره على حركة الأشخاص والوقود.

إسرائيل تطرح خطة جديدة لـ إعادة تشغيل معبر رفح البري

 

ووفق موقع "والا" العبري، أن إسرائيل قدمت خطة لـ إعادة تشغيل معبر رفح، أعدها جهاز الشابك، وأوضح فيها طريقة استخدامه والمشرفين على تشغيله..

ووفق الموقع العبري، أنه وفق خطة الشاباك، فإن إدارة معبر رفح تتم من خلال ممثلين فلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة تحت إشراف إسرائيلي، وسيصبح معبرا لحركة الأشخاص من وإلى قطاع غزة، كما سيتم استخدامه لنقل الوقود من مصر إلى غزة.

ولفت، الموقع العبري نقلا عن مصدر فى الشابك، أنه سيتم نقل جميع البضائع العابرة بالكامل إلى معبر كرم ابو سالم بين إسرائيل وقطاع غزة - حيث ستقوم إسرائيل بتفتيش الشاحنات قبل دخولها إلى غزة.

خطة إسرائيل لفتح معبر رفح تتضمن دمج ممثلين فلسطينيين من غزة

وتتضمن الخطة الإسرائيلية دمج ممثلين فلسطينيين من غزة في تشغيل معبر رفح، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود والجمارك.

أيضا سيتم نقل أسماء الممثلين الفلسطينيين مقدما من مصر إلى إسرائيل لغرض التحقق من الخلفية الأمنية وسيكون بمقدور الاحتلال استبعاد الأسماء التي سيتم نقلها إليها.

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وحسب خطة الشاباك لتشغيل معبر رفح، سيتمركز موظفو الأمم المتحدة أيضا على المعبر للإشراف على النشاط هناك والعمل كحاجز عازل بين الممثلين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي التي ستغادر المعبر، وسوف توفر لها فقط الأمن المحيطي لمنع الهجمات.

تمركز عناصر الجيش الإسرائيلي خارج معبر رفح كدائرة مراقبة

واستطرد الموقع العبري نقلا عن المصدر المتحدث، أن عناصر الجيش الإسرائيلي المتمركزة خارج معبر رفح بمثابة دائرة مراقبة إضافية لضمان عدم وجود عناصر من حماس بين المغادرين أو الداخلين إلى غزة.

وبين الحين والأخر تطرح إسرائيل خططا لإعادة تشغيل معبر رفح، تضمن لها السيادة على المعبر، وهو الأمر الذي ترفضه مصر، وتتحفظ السلطات المصرية على التعامل مع الاحتلال فى أي تنسيق متعلق بالمعبر.

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