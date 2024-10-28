انفجار ثالث قرب سفينة تبحر على بعد 25 ميلا من اليمن

أكدت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة، مساء اليوم الإثنين، وقوع انفجار ثالث قرب سفينة تجارية تبحر على بعد 25 ميلا بحريا من اليمن.

تعرض سفينة تجارية لحادث أمام سواحل اليمن

ومنذ قليل، أفادت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة، بتلقي بلاغ عن وقوع انفجارين قرب سفينة تجارية أمام سواحل اليمن.



هجمات الحوثيين ضد إسرائيل

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية، عبد الملك الحوثي (الحوثيين) في كلمة له بمناسبة مرور عام على العدوان الإسرائيلي ضد غزة، إن قوات الحوثي في جبهة اليمن قصفت على مدى عام أهدافا صهيونية بأكثر من 1000 صاروخ ومسيّرة وكذلك استخدمت الزوارق في البحار.

مشروع تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف عبد الملك الحوثي، أن "طوفان الأقصى أفشل مشروع تصفية القضية الفلسطينية وأعادها للواجهة وأحيا ثقافة الجهاد ودفع العدو إلى حرب طويلة، مضيفا: "أقول لإخوتنا في حركة حماس وفي كتائب القسام وفي الحركات الفلسطينية المجاهدة في حركة الجهاد الإسلامي، وسرايا القدس وكل الحركات التي تجاهد في فلسطين نحن إلى جانبكم وشعبنا هو سند لكم، يتحرك معكم بكل ما يستطيع".