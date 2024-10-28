الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
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البيض ورجل من مصر اسمه محمود ممتاز!

يقول الخبر الذي نشره أمس تليجراف مصر ومعظم الصحف المصرية إن محكمة جنح اقتصادية القاهرة قضت في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بتغريم 4 سماسرة لبيض المائدة مبلغا إجماليا قدره 20 مليون جنيه، بواقع 5 ملايين جنيه لكل منهم!


لم يتوقف الأمر عند ذلك بل ينقل الموقع الموقر بعضا من باقي الحكم: كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بنشر الحكم في الجريدة الرسمية، وكذلك في جريدتي الأهرام والجمهورية، على نفقتهم الخاصة، مع تحملهم لجميع المصاريف الجنائية!


حكم قاس يستحقونه.. حكم يتجه لأقصى إدانة ممكنة للمحكوم عليهم، وليس أقسي من إلزام بنشر خبر إدانتهم في الصحف اليومية وعلي نفقتهم الخاصة!

 
وكأن المحكمة تقتص للشعب.. تعيد إليه حقه المنهوب من هؤلاء، ممن لا يعرفون معني أن لا تجد أسر عديدة ثمن أسهل طعام كانوا يتناولونه يوميا، ويوصي به الأطباء وخبراء التغذية والعلم والمنطق! لكن جشع هؤلاء حال دون ذلك!


نتذكر تصريحات هنا وهناك أن لا أحد وجه الاتهام لأحد، ولا يستطيع أحد أن يفعل لبعض تجار البيض شيئا! وقد قال القضاء كلمته ولله الحمد!


اليوم نقف بإجلال.. وبكل تقدير واحترام لهذا الرجل الذي يخوض نيابة عن المجتمع كله حربا شرسة.. يكيد له فيها أعداء الشعب كيدا.. ولا يصح ولا ينبغي أن نتركه وحيدا.. في معركة من أجل الشعب كله.. تحية وتضامن لـ الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. الذي يمارس دوره وفق القانون ووفق الصلاحيات الممنوحة له ووفق ضميره قبل أي شيء..

 

بل حذف المذيعة هو الحل!

هجوم إسرائيلي فاشل.. ماذا يعني؟!


الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة يستحق حماية المصريين.. في معركة كبيرة طويلة مع قوي فساد اعتادت ألا يقف أحد أمامها. فتكيد كيدا.. وستكيد كيدا.. ولكن لن يكون الرجل وحيدا.. الدولة كلفته بالمهمة.. ومنح القانون لجهازه الصلاحيات الكفيلة بايقاف كل جشع عند حده.. وسيقف كل الجشعون عند حدهم!

الدكتور محمود ممتاز جهاز حماية المنافسة فساد محمود ممتاز الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة سماسرة بيض المائدة الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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