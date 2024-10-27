الإثنين 28 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

بل حذف المذيعة هو الحل!

برامج قليلة الأدب عنوان مقال الجمعة الماضية الذي تناولنا فيه استضافة من أساءوا لأنفسهم وعائلاتهم ومجتمعهم ولمنظومة الأخلاق والقيم فيه.. علي شاشات فضائيات مصرية.. المعني في ظل غضب عارم من شبكات التواصل، وعدد من الزملاء الصحفيين الأعزاء كان يعني ما أذيع علي قناة النهار.. والتي عادت إلي الحق واعترفت بخطأها واعتذرت عنه..

 

والعودة للحق فضيلة الفضائل والاعتذار محمود في زمن عز فيه الاعتذار.. ولكن في الحقيقة والكثيرون يعرفون دورة وآلية اختيار الضيوف في القنوات الفضائية، والتي يطلع عليها ويتابعها رئيس تحرير البرامج، ثم مدير البرامج، ثم مدير القناة، ومن هؤلاء إلي إجراءات حجز سيارة للضيف من البيت للقناة. 

العكس بما يتعذر معه عدم معرفة القنوات الفضائية بضيوفها وموضوعات برامجهم.. وحتي لا يقال إن النهار وظفت فكرة "دع الحلقة تمر ثم نعتذر" حيث نثق في قيادات القناة وأخلاقهم ومهنيتهم، نقول: حتي لا يقال ذلك من غيرنا فعلي قناة النهار معاقبة المذيعة نفسها وليس الحلقة، التي أمرت بحذفها من سجل القناة وأرشيفها في كل مكان.. مثل هذه الحلقات طلقة أطلقت وانتهي الأمر. أصابت الجميع في أبصارهم وأسماعهم.

 
وانتهى الأمر.. خدشت الجميع في حيائهم وانتهي الأمر.. ولأن ذلك يضع شرف القناة علي المحك فلا حل إلا بعقاب المذيعة نفسها.. فالأصل أن نطالب القناة بالتحقيق.. لكن من إجراءات القناة فلاشك بثبوت تورط المذيعة وعقابها واجب.. علي القناة نيابة عن المجتمع أن تسجل بنفسها في أوراق المذيعة أنها أوقفت عن العمل فترة من الزمن.. عدة حلقات مثلا.. عن العمل!

 

هجوم إسرائيلي فاشل.. ماذا يعني؟!

ضربة إيرانية وقائية للعدو الصهيوني!


حذف المذيعة عن العمل من شاشة القناة فترة من الوقت إنذار عملي للجميع وإجراء إضافي يحسب ل النهار حتي يستقيم اسمها علي فعلها وتكون مساحة ضوء كبيرة تنير المجتمع وتقدم وتصنع أجمل ما فيه وليس ما شاهد الناس وأزعجهم.. وأزعجنا!
أن يمر الأمر وكأن خطأ فنيا قد جري لا يصح.. عقاب المذيعة هو الحل!

القنوات الفضائية الضيوف قناة النهار الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

سر تركيز إعلام العدو على استهداف منزل نتنياهو!

كيف يفكر قادة إيران والعدو؟ سؤال اللحظات الأخيرة!

فضيحة الوثائق الأمريكية والضربة الصهيونية على إيران!

المعنى في قصف بيت نتنياهو!

ضرب إيران.. الخطوة الأولى!

الأكثر قراءة

اقلعوا الصيفي فورا، تحذير شديد اللهجة من الأرصاد بشأن التقلبات الجوية (فيديو)

أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تحذر من تقلبات جوية بدءا من هذا الموعد

بعد حلقة هدير عبد الرازق، "الإعلاميين" توقف ياسمين الخطيب وتحيلها للتحقيق

ياسمين الخطيب تعتذر عن حلقة هدير عبد الرازق بعد تحويلها للتحقيق: كان قصدي خير

خالد الغندور: تعطل طائرة العين الإماراتي والفريق يصل القاهرة في هذا الموعد

كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

بعد التصالح مع أسرة ضحية نجله، هشام نصر يطالب بمطب صناعي أمام بوابة نادي الزمالك

مفاجأة، الكشف عن فاتورة واردات مصر من الأبقار والجواميس الحية خلال 7 أشهر من 2024

منوعات

المزيد

آلاف التايلانديين يحتشدون لمشاهدة الموكب الملكي (صور)

إحصائيات: زيادة صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة

يعود إلى القرن الـ16، العثور على أكبر مخزن للحبوب في روسيا

بيكاسو الصغير، طفل ألماني عمره ٣ سنوات يصبح نجما في عالم الفن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بتعاملات اليوم الأحد 27-10-2024

هتشتري الأرز بكام النهارده الأحد في السوق المحلي

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مبادرة مصرية لوقف إطلاق النار بغزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 28-10-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 28 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الفهد في المنام وعلاقتها بالتخلص من المشكلات والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads