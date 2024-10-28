الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي علي لبنان إلى 2710 شهداء

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي علي البلاد إلي 2710 شهداء و12592 مصابا.

 

جيش الاحتلال ينذر سكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء

وأمس الأحد، أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارًا لسكان 14 بلدة جنوب لبنان بالإخلاء.

جاء ذلك بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه الأحد، عن مقتل 4 ضباط في المعارك الدائرة جنوبي لبنان.

 

حزب الله يستهدف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف قوة مشاة إسرائيلية في بلدة حولا بصاروخ موجه، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقال  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه الأحد، إنه نفذ هجومًا جويًّا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على شركة يوديفات للصناعات العسكرية جنوب شرق عكا.

وفي وقت سابق من الأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن سلاح الجو اعترض مسيرة قادمة من الشرق دون أن تجتاز حدود دولة إسرائيل.

 

 

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