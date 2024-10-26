الأحد 27 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يدعو سكان 25 مستوطنة إسرائيلية للإخلاء

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

دعا حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم السبت، سكان ٢٥ مستوطنة إسرائيلية إلى إخلائها لأنها تحولت إلى مكان انتشار واستقرار لقوات العدو.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال 

وقال حزب الله في بيانه: "إن تلك المستوطنات أصبحت هدفا عسكريا مشروعا للقوة الجوية والصاروخية في المقاومة الإسلامية".

وفي وقت سابق من اليوم أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه تم إطلاق حوالي 30 صاروخا باتجاه  الجليل الأعلى، مشيرة إلى أن بعضها خلف حرائق في المنطقة.

و قال حزب الله اللبناني: إن مقاتليه استهدفوا برشقة صاروخية قاعدة ميشار مقر الاستخبارات الرئيسة للمنطقة الشمالية في مدينة صفد.

حزب الله يقصف قاعدة صفد 

وكان الحزب أعلن قبل قليل أن مقاتليه قصفوا برشقة صاروخية بلدة الكريوت شمالي مدينة حيفا.

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اشتباكات عنيفة بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

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حزب الله جيش الاحتلال قاعدة صفد حيفا

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