للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، قصف هدف حيوي في هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرة إلى أنها استخدمت الطيران المسير للمرة الثانية خلال 24 ساعة.
وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق " في بيان لها على تطبيق "تليجرام ": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 27-10-2024، للمرة الثانية، هدفًا حيويًا في الجولان المحتلة، بواسطة الطيران المسير".
وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي " استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.