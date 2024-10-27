للمرة الثانية خلال 24 ساعة، المقاومة الإسلامية في العراق تعلن قصف هدف حيوي بالجولان

أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الأحد، قصف هدف حيوي في هضبة الجولان السورية المحتلة، مشيرة إلى أنها استخدمت الطيران المسير للمرة الثانية خلال 24 ساعة.



وقالت "المقاومة الإسلامية في العراق " في بيان لها على تطبيق "تليجرام ": "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد 27-10-2024، للمرة الثانية، هدفًا حيويًا في الجولان المحتلة، بواسطة الطيران المسير".

وأضاف البيان أن الاستهداف يأتي " استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ".