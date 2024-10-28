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خارج الحدود

بمشاركة مصر، السعودية تستضيف اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

القضية الفلسطينية،
القضية الفلسطينية، فيتو

تحتضن المملكة العربية السعودية الرياض، على مدار يومى الأربعاء والخميس المقبلين، اجتماعًا رفيع المستوى لتحالف حل الدولتين، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط.

 

السعودية تستضيف اجتماع التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، كلمة في بداية الاجتماع، ثم يتحدث فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

 

كانت السعودية أعلنت في سبتمبرالماضي، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، وذلك خلال الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينية وجهود السلام، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن اجتماع الرياض الذي يعد أول اجتماع متابعة رفيع المستوى، يهدف إلى جمع مدخلات عملية، وتقديمها على مستوى سياسي رفيع، ووضع نظرة عامة على جميع المكونات المقترحة تحت مظلة التحالف العالمي، والبدء في الإعداد العملي.

 

مصر وتركيا ضمن الدول المستضيفة لاجتماعات تحالف حل الدولتين

ومن المنتظر، أن تركز اجتماعات المتابعة الأخرى التي تبدأ في الرياض، تليها بروكسل والقاهرة وعمان وأوسلو وأنقرة وربما في أماكن أخرى، على عدد من العناصر المحددة لعمل التحالف العالمي لتنفيذ الحل القائم على وجود دولتين.

كما يهدف اجتماع الرياض، وفق صحيفة الشرق الأوسط، إلى تحقيق نتائج ملموسة لكيفية إيصال مخرجات الاجتماعات إلى المستوى السياسي وتنفيذها، وتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، إلى جانب اتخاذ تدابير للحفاظ على إمكانية حل الدولتين، بما في ذلك كيفية ضمان المساءلة فيما يتعلق بالقانون الدولي، وتنفيذ جميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقالت المصادر، إن المملكة من خلال استضافتها للاجتماع، تعمل في شراكة كاملة مع المبادرين الآخرين للتحالف العالمي: أعضاء فريق الاتصال المشترك بين جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي المعنيّ بغزة (البحرين، والأردن، وإندونيسيا، وفلسطين، وقطر، وتركيا، ومصر، ونيجيريا، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي)، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، والنرويج.

ومن المرتقب، أن يركز اجتماع الرياض أيضًا على عمل أونروا بصفتها أكبر جهة فاعلة إنسانيًا في غزة اليوم، وتمثل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية حتى تنفيذ حل الدولتين.

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