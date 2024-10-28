النار وصلت السماء، اندلاع حريق في أحواش مواشي بجنوب الأقصر (صور)
وقع حريق هائل في 6 أحواش مواشي بقرية العضايمة بمركز ومدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر مساء اليوم الإثنين.
حريق إسنا
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق هائل في أحواش مواشي بقرية العضايمة دائرة إسنا دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وعزز مرفق الإسعاف بسيارتي إسعاف.
وتواصل قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل السكنية المجاورة، فيما انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا بمديرية أمن الأقصر إلى محل الواقعة لكشف ملابسات وقوع الحريق.
جار تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.
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