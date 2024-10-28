الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل أهالي منشية النوبة لبحث مشاكلهم

أثناء اللقاء
أثناء اللقاء

التقى المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، بمكتبه بالديوان العام عددًا من أهالي قرية منشية النوبة التابعة لمركز ومدينة الطود، وذلك لبحث شكواهم والتعرف على مطالبهم.

مشاكل مواطني الأقصر 

وطالب أهالي قرية منشية النوبة بالانتهاء من مشروع الصرف الصحي، ودخوله الخدمة حتي يستفيد منه المواطنين، وقال المحافظ: إنه من المقرر ادراجه في الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2024/2025، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.


كما طالب الأهالي ببناء سور لمدرسة النوبة للتعليم الأساسي الجديدة، وقال المحافظ: أنه سيقوم بالمرور بنفسه غدا الثلاثاء على المدرسة لاتخاذ القرار اللازم.

جاء هذا اللقاء في إطار اللقاءات العديدة التي يعقدها محافظ الأقصر سواء بمكتبه بديوان المحافظة، أو بالوحدات المحلية للمراكز والقرى للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين، وبحث هذه المشكلات بعد معاينتها ميدانيا.

 

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