كأس خادم الحرمين، الشباب يتقدم على الرياض بهدف في الشوط الأول

كأس خادم الحرمين، إنتهى الشوط الأول من مباراة فريق الرياض السعودي أمام نظيره الشباب ب في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن مواجهات دور ال16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .

سجل هدف التقدم لفريق الشباب هارون كامارا في الدقيقة 38 بضربة رأس.

وشهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ كانيلن من قبل الشباب الرياضي وحاصر فريق الرياض في منتصف ملعبه أغلب فترات هذا الشوط، وأسفر الضغط الهجومي المكثف عن هدف التقدم للفريق الشبابي في الدقيقة 38 من عمر اللقاء.

تشكيل الشباب السعودي أمام الرياض

وبدأ فريق الشباب السعودي مباراته أمام الرياض في كأس خادم الحرمين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبدىالله المعيوف.

خط الدفاع: حسين الصبياني – نادر الشراري – ويسلي هوديت- روبرت رينان.

خط الوسط: محمد الثاني- مصعب الجوير – ماجد كنبة.

خط الهجوم: كريستيان جوانكا – هارون كمارا – عبد الرزاق حمدالله.

تشكيل فريق الرياض أمام الشباب

وبدأ فريق الرياض مباراته أمام الشباب بتشكيل مكون من:

مباراة الشباب أمام الرياض.. طموحات الفريقين

يدخل رفقاء النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مواجهة اليوم، بهدف الفوز لا غيره من أجل بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة العريقة.

بينما يسعى فريق الرياض إلى تحقيق المفاجأة الكبرى وإقصاء نسور جدة من كأس الملك السعودي، وبلوغ دور الـ 8.

نتائج الفريقين في الدور السابق

الرياض تغلب في الدور الماضي على الصفا بنتيجة 3-1 في الوقت الذي عبر فيه الشباب الخلود ليضرب الفريقين موعد في لقاء اليوم.

الرياض في آخر ظهور له خسر بصعوبة أمام الاتحاد بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

ومن جانبه يخوض فريق الشباب مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على العروبة في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار مباريات دوري روشن السعودي.