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رياضة

حرب الكبار تشتعل، ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف رونالدو في ديربي الشباب

رونالدو لاعب النصر،
رونالدو لاعب النصر، فيتو

رفع البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر رصيده من الأهداف إلى 6، في المركز الثالث من جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد هدفه أمام الشباب من ركلة جزاء بالجولة السابعة.

 

ويتصدر الصربي ألكسندر ميتروفيتش، مهاجم الهلال ترتيب الهدافين برصيد 10 أهداف وخلفه كريم بنزيما، برصيد 7 أهداف.


ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدف رونالدو في ديربي الشباب

1- ميتروفيتش - الهلال - 10 أهداف.

2- كريم بنزيما - الاتحاد - 7 أهداف.

3- رونالدو - النصر - 6 أهداف.

4- حسام عوار - الاتحاد - 5 أهداف.

5- أليكس كولادو - الخلود 3 أهداف

5- تاليسكا - النصر - 3 أهداف.

5- دجانيني - الفتح - 3 أهداف.

5- موسى ديمبلي- الاتفاق- 3 أهداف.

5- فاشيو ساكالا- الفيحاء- 3 أهداف.

5- جورجيس نكوندو - ضمك - 3 أهداف.

5- موسى بارو - التعاون - 3 أهداف.

5- إيفان توني- الأهلي - 3 أهداف.

5- سالم الدوسري- الهلال - 3 أهداف.

6- سي جودوين - الوحدة - هدفين.

6- ساديو ماني - النصر- هدفين.

6- خوليان كينيونيس - القادسية - هدفين.

6- مراد خضيري - الأخدود - هدفين.

6- إبراهيم باييش - الرياض - هدفين.

6- كريم بركاوي - الرائد - هدفين

6- محمد فوزير - الرائد - هدفين.

6- روبرتو فيرمينيو - الأهلي- هدفين

6- سالم الدوسري - الهلال - هدفين

6- تيتو - العروبة - هدفين

6- نوليدج موسونا - الأخدود- هدفين

 

وكانت مباريات الجمعة، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ضمن الجولة السابعة شهدت فوز الأهلي بثلاثية مقابل لا شيء على الخليج، بينما فاز الهلال بنفس النتيجة على الفيحاء، وتمكن النصر من الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف.

 

ومن المقرر أن تستأنف مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين اليوم السبت وغدًا الأحد.

 

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