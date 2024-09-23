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رياضة

الجندل يفجر مفاجأة ويقصي أهلي جدة من كأس خادم الحرمين

الجندل وأهلي جدة،
الجندل وأهلي جدة، فيتو

فجر فريق الجندل الناشط بدوري الدرجة الأولى السعودي (يلو) مفاجأة ثقيلة بعد أن أقصى أهلي جدة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الإثنين.

وفاز الجندل على أهلي جدة بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور 32 من كأس الملك.

سجل هدفي الجندل كل من عبد الله معتوق في الدقيقة 24، وياسين العمري في الدقيقة 30 (ركلة جزاء).

بينما قلص الأهلي النتيجة عن طريق لاعبه الإنجليزي إيفان توني، في الدقيقة 83.

بهذه النتيجة نجح الجندل في حجز مقعد بدور الـ16 من كأس الملك، بينما ودع الأهلي منافسات البطولة.

 

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