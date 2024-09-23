الجندل يفجر مفاجأة ويقصي أهلي جدة من كأس خادم الحرمين
فجر فريق الجندل الناشط بدوري الدرجة الأولى السعودي (يلو) مفاجأة ثقيلة بعد أن أقصى أهلي جدة من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء اليوم الإثنين.
وفاز الجندل على أهلي جدة بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور 32 من كأس الملك.
سجل هدفي الجندل كل من عبد الله معتوق في الدقيقة 24، وياسين العمري في الدقيقة 30 (ركلة جزاء).
بينما قلص الأهلي النتيجة عن طريق لاعبه الإنجليزي إيفان توني، في الدقيقة 83.
بهذه النتيجة نجح الجندل في حجز مقعد بدور الـ16 من كأس الملك، بينما ودع الأهلي منافسات البطولة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.