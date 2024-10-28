تفاصيل زيارة وفد مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية إلى الأقصر

استقبل محافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة، فريق عمل مشروع الدعم الفني بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة شريفة ماهر مدير مكون التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير نظم العمل، خلال زيارة الفريق للمحافظة، بهدف تطوير منظومة تنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية، وذلك ضمن خطة عمل المشروع الذي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية وتنفذه بالتعاون مع المحافظة.

وفد وزارة التنمية المحلية



كما تم عقد اجتماع تفعيل اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بمحافظة الأقصر، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، وأعضاء اللجنة العليا لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة، وفريق مشروع الدعم الفني، واستشاري تنمية الموارد الذاتية للمشروع سيد البدري.



وشملت أهم الموضوعات التي تم مناقشتها أثناء الاجتماع: استعراض ما تم انجازه بالمشروع في المحافظة، حيث تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة والإشراف على أنشطة تنمية الموارد الذاتية للمحافظة بالقرار رقم (488) لسنة 2024.



فيما تم اعتماد اللائحة المالية لمركز معلومات شبكات المرافق ولائحة تأمين المجازر، كما تم حصر أهم الأماكن التي يمكن توظيفها للإعلانات، وحصر المتأخرات في الملفات المختلفة لتنمية الموارد الذاتية بهدف حوكمتها محليا، وتم صدور قرار بتوحيد الرسوم ومسميات البنود والأنشطة الموجود على النظام الإلكتروني لتطبيق المحليات بالمراكز التكنولوجية.



كما تم التوافق أثناء الاجتماع على عرض الموقف المالي للمحافظة في ورشة العمل التي سيتم تنظيمها خلال يومي 11 و12 نوفمبر 2024، حيث ستقوم كل محافظة بعرض الموقف المالي لها خلال الورشة، وتحديد أولويات التدخلات الخاصة بتنمية الموارد الذاتية للمرحلة الأولى من الخطة التنفيذية لتنمية الموارد الذاتية لمجال عمل اللجنة العليا، وقيام الأمانة الفنية بإعداد إطار لمتابعة مهام عمل اللجنة العليا والتزامها بتطبيق الخطة.

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