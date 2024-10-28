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سكرتير مساعد الأقصر: لقاء اليوم المفتوح جسر التواصل بين المواطنين والمسؤولين

اثناء اللقاء , فيتو
اثناء اللقاء , فيتو

شهد ديوان عام محافظة الأقصر اليوم الاثنين انعقاد لقاء اليوم المفتوح بحضور هدى المغربي سكرتير مساعد المحافظة، ومحمد سعد مدير ادارة خدمة المواطنين، ومديري الإدارات والمديريات المختلفة.

لقاء اليوم المفتوح 

وبحثت "المغربي" عددًا من الموضوعات المختلفة خلال لقاء المواطنين في اليوم المفتوح  بالتنسيق مع مسئولي الجهات المختلفة وتنوعت الموضوعات ما بين الحصول على فرص عمل ومساعدات من مديرية التضامن الاجتماعي والإسكان الشعبي واستخراج تراخيص.

وأكدت السكرتير المساعد على أن لقاء اليوم المفتوح يعد جسر التواصل ما بين المواطنين ومسؤولي الجهات المختلفة ولا بد من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، مؤكدة أن جميع الجهات الحكومية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي.

ويأتي ذلك في إطار حرص المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة.

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