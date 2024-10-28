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متحف تل بسطا بالشرقية ينظم يوما ترفيهيا لـ20 طالبا من التربية الفكرية

متحف تل بسطا بالشرقية
متحف تل بسطا بالشرقية

أكد إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق بمحافظة الشرقية قيام قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بمتحف تل بسطا اليوم الإثنين، بتنظيم " يوم ترفيهي لـ 20 طالبا من ذوى الهمم من مدرسة التربية الفكرية.

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جولة بقاعات المتحف 

حيث شمل اليوم جولة بقاعات المتحف وأنشطة رسم وتلوين، وذلك بالتعاون مع لجنة ذوى الهمم بالديوان العام وإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم.

الدكتورة رانيا ربيع مقرر لجنة ذوى الهمم 

وأشارت الدكتورة رانيا ربيع مقرر لجنة ذوى الهمم بالديوان العام أن المحافظة  قامت بتوفير وسيلة انتقال آمنة مجانًا  لنقل الطلبة من مدرسة التربية الفكرية بالأشراف إلى المتحف بالإضافة إلى إيصالهم للمدرسة بعد انتهاء اليوم الترفيهي.

مها يحيى رئيس قسم التربية المتحفية 

جاء ذلك بحضور مها يحيى رئيس قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة بمتحف تل بسطا ومشرفى مدرسة التربية الفكرية وهم بيومى على محمد أخصائى اجتماعى ومنى عاطف حسين أخصائى نفسى وخالد أبوزيد معلم أول ومحمود شعبان معلم خبير وسماح كمال فهمى معلم أول.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

وبدوره أشاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بالفعاليات الثقافية والترفيهية والمهنية التي يقدمها متحف تل بسطا بالزقازيق لقادرون باختلاف بغرض إدماجهم في المجتمع وإتاحة الفرصة لهم للتفاعل مع من حولهم وإدخال السرور إلى قلوبهم، ليكونوا شبابًا فاعلين في الدولة،مشيرًا إلى أن الدولة تولي إهتمامًا خاصًا بهم إيمانًا بدورهم الفعال في كافة مناحي الحياة.

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