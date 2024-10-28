حقوق الزقازيق تنعي عميدها الأسبق

وفاة نبيل حلمي، نعت كلية الحقوق جامعة الزقازيق ببالغ الحزن والأسى رحيل أحد القامات القانونية الدكتور نبيل حلمي، أحد الأعضاء المؤسسين للمجلس القومي لحقوق الإنسان وعميد كلية حقوق الزقازيق الأسبق.

وفاة الدكتور نبيل حلمى.. نال وسام الاستحقاق من الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات

ونعت الكلية عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قائلة: ""لقد كان الأستاذ الدكتور نبيل حلمي قامةً علميةً سامقة، نال وسام الاستحقاق من الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات عام 1978، وجائزة جامعة الزقازيق التقديرية عام 2014 تقديرًا لعطائه الفريد والمتواصل، وتجلت في شخصيته صفات التواضع والكرم والحكمة. كان معلمًا وأبًا روحيًا لطلابه، لم يبخل عليهم بعلمه وخبرته. ستظل مواقفه الإنسانية وقصصه شاهدةً على قلبٍ نبيلٍ وروحٍ معطاءة، وستبقى ذكراه خالدة في قلوبنا.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

وفاة نبيل حلمى أحد العلامات في العمل العام

وتوفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الدكتور نبيل أحمد حلمي، رئيس مكتبة مصر الجديدة، وأستاذ القانون الدولي، وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق.

يذكر أن الراحل من مواليد بورسعيد، ويعد أحد العلامات في العمل العام، بالإضافة إلى اسمه الكبير في مجال القانون الدولي، إذ صدرت له العديد من المؤلفات بعدة لغات طوال مسيرته الحافلة.

كما حصل على العديد من الأوسمة من مختلف المؤتمرات الوطنیة والدولیة، أھمھا وسام الاستحقاق من رئیس الجمھوریة في ٢٦ مارس ١٩٧٨، جائزة جامعة الزقازیق التقدیریة عام ٢٠١٤ من جامعة الزقازیق لجھوده المثمرة في المجالات العلمیة والأكادیمیة وخاصة الأبحاث القانونیة لمكافحة الإرهاب.

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصریة للقانون الدولي، ومنتخب بمجلس إدارة الجمعیة المصریة للقانون الدولي، عضو منتخب بمجلس إدارة جمعیة أنصار حقوق الإنسان بالقاهرة، رئیس اللجنة القانونیة بغرفة التجارة الأمریكیة بمصر.

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