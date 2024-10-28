زوجة على معلول تخرج عن صمتها وتوجه رسالة نارية لمنتقديه

وجهت مريم زوجة على معلول نجم النادي الأهلي، رسالة لزوجها ولمنتقديه عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

وقالت مريم: إن أغلب وأقرب يلي في مجال شغلك يشككون فيك وفي إمكانياتك وعزيمتك وقدرتك للعودة أحسن من الأول، و هذا مما لا شك فيه لأنه مجرد إصابة تعرضت لها، وتعرض لأكثر من هذا أكبر اللاعبين، ورجعوا للملاعب وكأن شيئا لم يكن.



وقالت: جات معاك انت وابتدى كل حد يفتي ويتكلم في حاجات ليس لها أي أساس من الصحة.



واضافت:" حبيت أقول لك أنا متاكدة من رجوعك القوي مثل الأول وأحسن، لأنك عندك عزيمة وقاعد تخدم وطول عمرك كنت مجتهد ومثالي في مجالك وخارج مجالك، لأن ضميرك تجاه الكورة بتاعك كان أكبر همك وما زال".



وتابعت:" وأهم حاجة انه ربي شاهد على اجتهادك وعدم تقصيرك، فمن المستحيل انه تكون النهاية مثل ما قاعد يتقال في حقك، ربي ميسيبش حد يتظلم، وهو في قمة إخلاصه وقوته وعزيمته وقدرته.



وواصلت": رسالتي ليك إنه حتى لو غبت عن الملاعب لفترة، اعتبرها استراحة محارب، وتأكد إنك سترجع بنفس القوة، وحتى لو انتهى النصيب من مكان، أكيد ربي كاتب ليك حاجة أحسن في مكان ثاني، لأن الكورة نهايتها عند علي معلول ما زالت بعيييييدة من اليوم".

وأوضحت:" الي عرفتك فيه عرفت إنسان يتنفس كورة، فاعتزالك مش بش يكون غير بعد 3 أو 4 سنوات كما كنت حاسبها من قبل، وبإذن الله ربي لا يخيبني ويخيب ثقتي وثقة عائلتك، والناس اللي تعرف قيمتك، ما زلت مكملا وتفرحنا ببطولاتك وإنجازاتك كما وعدتنا وأنت عمرك ما خيبتني.

واستكملت:" فرحتي لما تكمل وعدك ليا بلي نشوفك ديما الفوق، وما تهزك ريح ولا كلام ولا مجرد إصابة أعلنوا بيها نهاية تاريخ (بالنسبة لي أنت أسطورتي وفخري، ومازلت بش نتباها بيه، مازلت أنا ما شبعتش إنجازات وبطولات، وأنت عمرك ما رفضتلي حاجة وهذي أهم حاجة ممكن تقدمهالي ".



وأتمت: الحمد لله هذه فترة بينت الحقيقي من المزيف، هذا كان اختبار من عند الله ليك ولصبرك، وأيضًا لاكتشاف معادن البعض، فشكرا للمساندين وشكر أكبر للمجاملين.



أول مرة نتدخل في مجال الكورة، آسفة لعدم استئذانك قبل التنزيل، لكن مضطرة للتوضيح.

حديث محمد رمضان عن معلول

فيما أعلن محمد رمضان المدير الرياضي للأهلي موعد نهاية مشوار التونسي علي معلول مع الفريق الأحمر.

وقال رمضان عبر قناة الأهلي "اتفقت مع علي معلول على أن الموسم الحالي هو الأخير له مع الأهلي، والنادي اتخذ قرار التجديد له لموسم تقديرا لما قدمه طوال مشواره مع النادي



وأضاف "اتفاقي مع علي معلول كان عدم قيده في قائمة الفريق الموسم الجديد حتى يتعافى من الإصابة".



وأتم تصريحاته "هو أخبرنا أنه سيعود للملاعب في شهر نوفمبر ويحتاج لعدة أسابيع للعودة للملاعب من جديد والأمر وقتها سيكون في يد مارسيل كولر".

ويعاني علي معلول من إصابة بقطع في وتر أكيليس تعرض لها خلال نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي.

ورفع الأهلي اسم علي معلول من قائمة الفريق للموسم الجديد، مع وضعه في قائمة الانتظار وتجديد تعاقده لمدة موسم واحد.

وانضم معلول لصفوف الأهلي في عام 2016 قادما من الصفاقسي التونسي.