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محافظ الوادي الجديد يُشارك بالمعرض الدولي الأول للزراعة الذكية والخضراء

محافظ الوادى الجديد،
محافظ الوادى الجديد، ڤيتو

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، بفعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للزراعة الذكية والخضراء AgriTech، المنعقد بالقاهرة خلال الفترة ٢٨ - ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤، تحت رعاية وزارات الزراعة، والري، والبيئة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور سيد خليفة رئيس نقابة الزراعة، والسيد هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ولفيفٌ من الخبراء والمختصين بمجال الزراعة.

وأعرب الزملوط، خلال كلمته عن تقديره للدعوة، مُثمنًا حرص الحكومة المصرية على تبنّي التوجهات الحديثة في مجالات تكنولوجيا الزراعة الذكية والمستدامة، واستعرض جهود التنمية والاستثمار الزراعي بالمحافظة، وتجربة المحافظة في التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة والتوسع في مجالات الأخضر والمستدام.

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلي التنسيق المستمر مع الجهات العلمية والبحثية لتطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية في الزراعة والري، وتحسين جودة الإنتاج، ومكافحة الآفات الزراعية.

وفي ختام كلمته، توجه محافظ الوادي الجديد، بالدعوة لجميع الحضور لزيارة المحافظة وتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات من خلال معرض الوادي الجديد الزراعي المزمع إقامته نوفمبر المقبل.

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