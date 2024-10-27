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محافظات

10 رحلات عمرة لأُسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالوادي الجديد

تكريم أسر الشهداء،
تكريم أسر الشهداء، ڤيتو

أجرى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، قرعة علنية لـ (10) رحلات عمرة، كما قرر منح مكافآت مالية لأسر الشهداء والمحاربين القدماء؛ تكريمًا لتضحياتهم الجليلة. 

ومن جانبه ثمّن اللواء مدحت عبد العزيز فاوي مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، تضحيات الشهداء العظيمة فداءً لتراب الوطن وصون مقدساته، مؤكدًا أن القوات المسلحة لا تنسى شهداءها الأبرار.

جاء ذلك خلال مشاركة اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، صباح اليوم، احتفالية (تكريم أُسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية) التي نظّمتها جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب بقيادة اللواء مدحت عبد العزيز فاوي؛ لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية بالمحافظة بمناسبة الذكرى (51) لنصر أكتوبر المجيد، والتي أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء أ.ح سمير فرج الخبير الاستراتيجي والعسكري، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وأسر الشهداء، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

حيثُ شهدت الاحتفالية قراءة الفاتحة والوقوف دقيقة حدادًا على أرواح الشهداء الأبرار، وخلال كلمته أكّد محافظ الوادي الجديد، أن القوات المسلحة الباسلة كانت وستظل درع الوطن الحامي، مُقدمًا التحية لشهداء الجيش والشرطة، ومُثمنًا جهود جمعية المحاربين القدماء في تكريم ورعاية المصابين وأسر الشهداء.

وتضمنت الفعاليات معرضًا لبانوراما حرب أكتوبر، وكلمة عن "منزلة الشهيد" لممثلي الأوقاف والكنيسة، وأفلامًا تسجيلية، وأوبريت "أبطال من ذاكرة الواحات"، بالإضافة لتوزيع هدايا عينية ومواد غذائية مقدّمة من القوات المسلحة، واختتمت بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية عرفانًا بتضحياتهم في سبيل الوطن.

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