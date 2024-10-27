"نشر الوعى وبناء الإنسان" ندوة بجامعة الوادي الجديد احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر

شهدت جامعة الوادي الجديد، اليوم الأحد، بقاعة المؤتمرات بمركز الاختبارات الإلكترونية، ندوة تثقيفية كبرى بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بعنوان (نشر الوعى وبناء الانسان المصرى ومواجهة أفكار التطرف) بهدف رفع الوعي لدى الطلاب، وتعزيز الانتماء، والوطنية، وتعريف الطلاب بذكرى انتصارات أكتوبر كواحدة من أبرز المحطات التاريخية في مسيرة الوطن الغالي، برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وإشراف الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

حاضر في الندوة اللواء أ.ح. د. سمير فرج رئيس هيئة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكرى والمحاضر بأكاديمية ناصر العسكرية وبحضور لفيف من القيادات التنفيدية والشعبية، والوطنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وبحضور الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة العمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والسادة أمناء الجامعة المساعدين ومستشارى رئيس الجامعة وحشد من طلاب جامعة الوادي الجديد.

وقد قام اللواء سمير فرج رئيس هيئة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق بغرس نخلة بمقر الجامعة الجديد.

هذا وقد استهل الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة الندوة التثقيفية بكلمة رحب فيها بضيف الجامعة اللواء ا.ح د. سمير فرج، كما قدم رئيس الجامعة التهنئة للدولة المصرية قيادة وجيشًا وحكومةً وشعبًا في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي نستعيد في ذكراها ما حققته مصر من نصر عظيم سيظل أبد الدهر شاهدًا على كفاءة قواتنا المسلحة وقوة إرادة الشعب المصري مؤكدا ان روح أكتوبر ليست شعارات تُقال بل هي كامنة في جوهر هذا الشعب ومعدنه الأصيل والتي تظهر بوضوح عند الشدائد تعبيرًا عن قوة الحق وعزة النفس وصلابة الإرادة وهو ما يرسخ أن مصر عزيزة بأبنائها وقوية بمؤسساتها وقواتها المسلحة وفخورة بتضحيات أبنائها.

وأكد رئيس جامعة الوادي الجديد، على بناء الوعي الثقافي والفكري للطلاب في مواجهة الأفكار المتطرفة والتى تأتى فى إطار توجيهات الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 اهتمامًا خاصًّا بتوعية الطلاب على كافة المستويات، وبخاصة على المستوى الثقافي والفكري تجاه الأفكار المغلوطة والقضايا المعاصرة والراهنة، بالتعاون مع الجهات المعنية، من خلال تعزيز الوعي المجتمعي والانتماء الوطني لدى الطلاب في الجامعات والمعاهد، والعمل على تكوين شخصياتهم السوية المستقلة، من خلال تسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية التي تجعلهم عناصر صالحة لمجتمعها ووطنها.

وأكد طنطاوي، أن هذه الجهود تأتي في إطار ما وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تبني لمفهوم الحرب التنويرية والتوعية الشاملة؛ من أجل الحفاظ على الهُوية الوطنية، والثوابت، والأخلاقيات، والقيم في المجتمع المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.

وفي ختام كلمته أكد رئيس جامعة الوادى الجديد إن مصر بخير آمنة مستقرة، وتمضي قُدمًا، وبخطى واثقة نحو مستقبل مشرق، داعيًا إلى ضرورة المحافظة على الإنجازات العظيمة، والتنمية الكبيرة، والتطور الهائل الذي تشهده مصر الآن فى شتى المجالات.

وتضمنت فعاليات الندوة عرض فيلم تسجيلي بعنوان ( مسيرة بناء جامعة الوادى الجديد ) والندوة التثقيفية بعنوان(نشر الوعى وبناء الانسان المصرى ومواجهه افكار التطرف) والتي حاضر خلالها اللواء سمير فرج

وفى كلمته أعرب اللواء سمير فرج عن سعادته بوجوده بجامعة الوادي الجديد هذا الصرح العلمى العظيم فى أكبر محافظات والتى تعد أمن كثر القومى.

وقال إنه لأول مرة فى تاريخ مصر تتعرض للتهديد من حدودها الأربعة، وأضاف أن عدم الاستقرار الليبى يهدد الأمن القومى المصرى بالإضافة إلى التحديات التى تأتى من جهة الجنوب بسبب مشاكل السودان بالإضافة إلى التهديدات التى تحيط بالحدود الشرقية، بسبب حرب غزة، كما تواجه الدولة المصرية تهديدات أخرى فى البحر الأحمر من جهة اليمن ومضيق باب المندب.

ثم استعرض الدكتور سمير فرج مفهوم الأمن القومى والتحديات الاستراتيجية، والدور المصرى فى مواجهة تلك التحديات، وتحدث عن التحديات فى حوض البحر المتوسط والتى ارتبطت بالاكتشافات المصرية للغاز الطبيعى، مشيرًا إلى أن الصراع القادم سيكون حول المياه والغاز الطبيعي. وذكر أن الرئيس السيسى نجح فى تدعيم القوة العسكرية المصرية وخاصة القوة البحرية بالإضافة الى موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية.

وفى ختام الندوة أهدى الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد درع الجامعة للواء سمير فرج تقديرا لجهوده.

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