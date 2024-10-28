حملة لإزالة الإشغالات بشوارع واحة الخارجة بالوادي الجديد

نفذت الوحدة المحلية المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مساء الأحد، حملة موسعة لإزالة الإشغالات في شارع النبوي المهندس وشارع جمال عبد الناصر، بمدينة الخارجة، بإشراف مباشر من الإدارة الهندسية.

وجاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، الذي أكد ضرورة عدم السماح بأي إشغالات أو تعديات على الطرق العامة، وذلك لضمان انسيابية حركة المرور وتسهيل حياة المواطنين.

وشدد محافظ الوادى الجديد، على استمرار حملات إزالة الإشغالات المخالفة من الشوارع والميادين ومنع أصحاب المحلات من استغلال الشوارع والأرصفة بصفة نهائية لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع والميادين، موجهًا بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة ورفع التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ومن جانبه، أوضح جهاد المتولي، رئيس مركز ومدينة الخارجة، في بيان له اليوم الإثنين، أن الحملة ركزت على إزالة كافة التعديات والعوائق التي تعيق حركة المرور وتشوه المشهد الحضاري للشوارع الرئيسية، مما أسهم في استعادة انسيابية الحركة وتنظيم الأماكن العامة بما يليق بوجه المدينة.