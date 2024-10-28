أون تايم تكشف عن معلق مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي

الأهلي، كشفت قناة أون تايم سبورت عن معلق مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي في ربع نهائي كأس الإنتركونتيننتال، المحدد إقامتها مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولي.

معلق مباراة الأهلي أمام العين الإماراتي

وأعلنت قناة أون تايم سبورت أن المعلق العماني خليل البلوشي سيقوم بالتعليق على مباراة الأهلي والعين الإماراتي

خليل البلوشي، فيتو

موعد مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس انتركونتيننتال

ويستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي في الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، حيث يتأهل الفائز منهما مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال، ولن تكون هناك مباراة إياب بين الفريقين.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز من الأهلي والعين الفائز من ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

ويلعب النادي الأهلي في بطولة إنتركونتيننتال، باعتباره بطل دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية على حساب الترجي التونسي.