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رياضة

كأس إنتركونتيننتال، العين الإماراتي يتفوق على الأهلي في القيمة السوقية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

 يستضيف النادي الأهلي نظيره العين الإماراتي، في قمة عربية بنكهة عالمية، مساء غد الثلاثاء، بإستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024.

وصعد الأهلي للمشاركة في تلك النسخة من كأس إنتركونتيننتال بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يتواجد العين الإماراتي بعد أن فرض نفسه ملكا على النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا.

وجنبت القرعة النادي الأهلي من التواجد في الدور التمهيدي، فيما بلغ العين الإماراتي ربع نهائي البطولة بعد فوز كبير علي أوكلاند سيتي 6-2 في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

 

القيمة السوقية للأهلي والعين الإماراتي 

وبحسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام وإحصائيات الفرق الرياضية، فإن العين الإماراتي هو الأعلى في القيمة السوقية الخاصة بلاعبيه والتي وصلت إلى 48.82 مليون دولار، بينما بلغت قيمة الأهلي 30.88 مليون دولار.

ويتصدر جناح المنتخب المغربي سفيان رحيمي قائمة الأعلى قيمة في الفريقين وخاصة في العين الإماراتي ب8 ملايين دولار، يليه الأرجنتيني كاكو بـ 5 ملايين دولار ثم التوجولي لابا كودجو بـ4 ملايين دولار، فابيو كارلوسو ب3.5 مليون دولار، ثم الثنائي إيريك وجينو وكل منهما قيمته 3 ملايين دولار.

ويتصدر إمام عاشور والفلسطيني وسام أبو علي قائمة الأعلى قيمة سوقية بفريق الأهلي ب3 ملايين دولار لكل منهما، يليهما مروان عطية لاعب الوسط وكذلك المغربي يحيى عطية الله وكل منهما ب2.2 مليون دولار، ثم الثنائي المغربي رضا سليم وأشرف داري وكل منهما قيمته 2 مليون دولار.

 

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