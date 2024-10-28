نشاط مكثف لأوقاف الفيوم ضمن مبادرة بداية

نظمت مديرية أوقاف الفيوم خلال الأسبوع الماضي عددًا من الأنشطة الدعوية والتثقيفية والمجتمعية على مستوى كافة الإدارات التابعة، ضمن أنشطة المبادرة القومية بداية جديدة لتنمية الإنسان المصري، فقد تم عقد مجلسي إفتاء بقرية الصعيدي مركز الفيوم وعزبة حنين بالشواشنة، تحدث فيها علماء من جامعة الأزهر والأوقاف حول حسن الظن بالله تعالى، وأحكام الجنائز، وتلقين المحتضر.

كما عقدت 26 درس وعظي، و30 درس منهجي بالمساجد الرئيسية بالقرى، ودرسين منهجيين للوعظ، و4 ندوات علمية حول موضوع "عناية الإسلام بالطفل" ببندر الفيوم ومركز سنورس وقرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق.

تعاون مشترك مع الشباب والرياضة

وشملت أنشطة مديرية اوقاف الفيوم، تنظيم 4 ندوات بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة حول المخدرات وأثرها المدمر على الفرد والمجتمع، و70 ندوة للمنبر الثابت بين الأزهر والأوقاف موضوعها "احترام النظام العام في ضوء الشرع الحنيف"، وعدد من الندوات الكبرى ببندر الفيوم، بمشاركة وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الفيوم.

سمات الشخصية الوطنية

كما تم تنظيم 68 ندوة خلال الأسبوع الدعوي شملت موضوعات "سمات الشخصية الوطنية"، و"الوحدة الوطنية والتعايش السلمي في الإسلام، و"الإسلام دين الوسطية لا إفراط ولا تفريط"، و"قولوا للناس حسنًا"، كما نظمت المديرية دورة تدريبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري استهدفت 50 من أئمة المساجد الكبرى، وندوتين بالتعاون مع قصر ثقافة الفيوم، ومحاضرة بعنوان "قيمة العلم في الإسلام" ومحاضرة بعنوان "احترام الغير ونبذ التنمر".

عناية الاسلام بالطفل

كما تم تنظيم مجلس الإقراء السابع بمسجد ناصر الكبير بندر الفيوم، ومحاضرة من كتاب "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، ونظمت 113 ندوة ومجلس علم وذكر عن عناية الإسلام بالطفل قبل مولده، وتنظيم البرنامج التثقيفي للطفل في 460 مسجد، وعقد لقاء الجمعة للأطفال بمسجد التقوى بقرية الحجراية مركز طامية عقب صلاة الجمعة، ولقاء الصحة الإنجابية بعزبة عليوة قرية سنهور القبلية بمركز سنورس، وافتتاح معهد إعداد الخطباء والواعظات بمسجد فاطمة إلياس بمدينة الفيوم.

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