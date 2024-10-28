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أخبار مصر

الزراعة تطلق 13 منفذا متحركا لبيع السلع بأسعار مخفضة في الفيوم

منافذ وزارة الزراعة،
منافذ وزارة الزراعة، فيتو
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 تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهات الإنتاجية التابعة لها، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وقطاع الإنتاج والإدارة العامة للزراعات المحمية، إطلاق منافذها المتنقلة بالمحافظات المختلفة، المحملة بالسلع والمنتجات الغذائية للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة.

 

جهود ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

 ويأتي ذلك تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف جهود ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهلهم، ومحاربة الغلاء، والمساهمة في خفض الأسعار،.حيث تجوب منافذ الوزارة المتنقلة الميادين العامة والقرى بالمحافظات وأماكن تجمع المواطنين، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الإنسان.

 

وتشمل منافذ وزارة الزراعة بيض المائدة، واللحوم الطازجة، والدواجن ومنتجات الألبان، والخضر والفاكهة، ومنتجات التصنيع الغذائي، إضافة إلى البقوليات وغيرها، من احتياجات المواطنين، ويتم البيع بأسعار مخفضة بنسب تصل لا تقل عن ٢٠٪.

وأطلقت الوزارة اليوم الاثنين قافلة كبرى تشمل ١٣ منفذا متحركا إلى محافظة الفيوم، تشمل بيض المائدة، اللحوم، الخضروات والفاكهة، منتجات الألبان، والسلع الغذائية المتنوعة، وقام  د أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، باستقبال وتفقد القافلة ووجه بتوزيعها على الميادين العامة، وأماكن تجمع المواطنين بالمحافظة.
هذا وتواصل وزارة الزراعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين في كل محافظات الجمهورية وذلك بطرح السلع الغذائية لهم بأسعار مخفضة

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