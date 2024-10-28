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حوادث

تجديد حبس تاجر وعامل بتهمة إجبار شخص على توقيع إيصال أمانة بالفيوم

حبس، فيتو
حبس، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالمحكمة المختصة حبس شخصين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لقيامهما باستدراج آخر والتعدى عليه وإكراهه على توقيع إيصال أمانة بدائرة مركز شرطة طامية.

تلقى مركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من تاجر ماشية وعامل "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز لقيامهما باستدراجه لشقة بأحد العقارات كائنة بدائرة المركز بزعم إنهاء خلافات مالية بينهم، وعقب ذلك قام أحدهما بتهديده بسلاح ناري وإكراهه على توقيع إيصال أمانة، وابتزازه والتحصل منه على مبلغ مالى  مقابل تسليمه إيصال الأمانة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة  وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – فرد خرطوش والطلقة المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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حبس تاجر مواشي مركز شرطة طامية مديرية أمن الفيوم مواشى

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