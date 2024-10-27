مياه الفيوم تطلق مبادرة توعوية خلال قافلة طبية بقرية المظاطلي

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن إدارة التوعية بالتعاون مع مديرية الصحة إدارة القوافل الطبية، نظمت ندوة توعية للسيدات المترددات على القافلة الطبية بقرية المظاطلي بمركز طامية، ضمن المبادرة القومية بداية جديدة لبناء الإنسان المصري، استهدفت الندوة حث السيدات على ترشيد استهلاك المياه وعدم الإسراف فيها.

محتوى ندوة مياه الشرب علي هامش القافلة الطبية بقرية المظاطلي

كما تناولت الندوة أيضا كيفية استخدام المياه قدر الاحتياج وعدم التبذير فيها أثناء الاستخدامات المنزلية، والحفاظ على كل نقطة مياه من الإهدار والاستخدام الآمن لشبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء القمامة والمخلفات داخل غرف التفتيش ومطابق الصرف الصحي باعتبارها مسئولية مجتمعية مشتركة.

قافلة مديرية الصحة والسكان

وكانت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، قد نظمت قافلة طبية مجانية لأهالي قرية المظاطلي التابعة لمركز طامية، وضمت القافلة تخصصات "الجراحة العامة، وأمراض الباطنة، والنساء والتوليد، الأطفال وحديثي الولادة، والامراض الجلدية، والعظام، والمسالك والمسالك البولية، وتنظيم الأسرة، والأسنان "، بالإضافة إلى الأشعة، والفحوصات المعملية، وندوات التثقيف الصحي.

كما قدمت القافلة خدمات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر واستفاد منها 136 مريضا، كما وقعت القافلة الكشف الطبي على 191 مريضا، وصرفت لهم الدواء بالمجان.

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