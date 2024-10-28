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محافظات

حريق خلف محطة قطار في الأقصر، والحماية المدنية تدفع بـ 3 سيارات إطفاء (صور)

محطة قطار الرضوانية
محطة قطار الرضوانية

وقع حريق هائل في كرم نخيل خلف محطه قطار السكة الحديد الرضوانية بمركز ومدينة البياضية شرقي محافظة الأقصر، ظهر اليوم الاثنين.

حريق خلف محطة القطار بالأقصر 

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق هائل في كرم نخيل وحشائش كثيفة جافة، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارتان إسعاف، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.

وتواصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر السيطرة على حريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة وشريط السكة الحديد للقطار، فيما انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر إلى محل البلاغ لكشف ملابسات وأسباب إندلاع الحريق.

وجاري تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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