رحل صباح اليوم..نبيل حلمي علامة بارزة في القانون الدولي والعمل المجتمعى

رحل عن عالمنا فجر اليوم الإثنين الدكتور نبيل أحمد حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، وأستاذ القانون للدولي والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة الزقازيق.

يعد الدكتور نبيل حلمي احدى الشخصيات المرموقة والنشطة في مجالات العمل المجتمعى والعمل العام، هذا بالإضافة لانجازاته الكبيرة في مجال القانون الدولي والادب والثقافة، حيث كتب العديد من المؤلفات بعدة لغات طوال حياته.

أعمال الدكتور نبيل حلمي

وله مؤلفات عدیدة بالعربیة وبالإنجلیزیة وبالفرنسية فـى مختلف مجالات القانون الدولى العام والمنظمات الدولیة والقانون الدولى لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والقانون الدولى الجنائي.

وحصد حلمى العديد من الأوسمة والجوائز خلال مسيرته الحافلة، من أهمها وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 26 مارس 1987، جائزة جامعة الزقـازیـق التقدیریة عام 2014 لجھوده فـى المجالات العلمیة والأكادیمیة وخاصة الأبحاث القانونیة لمكافحة الإرھاب.

مسيرة الدكتور نبيل حلمي في القانون الدولى

وتقلد القانوني البارز العديد من المناصب، منها عميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق ، والمدیر المؤسس لمركز الدراسات الدولیة القانونیة والاقتصادیة بجامعة الزقازیق، بالإضافة لرئاسته لجمعية مصر الجديدة في السنوات الأخيرة الماضية.

وشغل منصب رئیس مجلس إدارة الجمعیة المصریة للقانون الدولي، وانتخب بمجلس إدارة الجـمعیة المصریة للقانون الدولي، وكان عضوا منتخبا بمجلس إدارة جمعیة أنصار حقوق الإنسان بالقاهرة، ورئیس اللجنة القانونیة بغرفة التجارة الأمریكیة بمصر، والمستشار القانوني للصندوق الاجتماعي للتنمیة بمصر، وعـضو مجـلس الأمـناء ومجـلس إدارة جـمعیة الـمساعـدة الـقانـونـیة الإفـریـقیة والـتي تھـتم بـمجال حـقوق الإنسان في إفریقیا ومقرھا مساتریخت بھولندا، وعضو اتحاد القانونیین الدولیین بالمملكة المتحدة منذ عام ١٩٩٢، وعضو بغرفة التجارة الأمریكیة بمصر.