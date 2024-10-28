أبو المكارم: الصناعات الكيماوية الحصان الأسود للاقتصاد المصري

أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن قطاع الصناعات الكيماوية هو الحصان الأسود للاقتصاد المصري مشيرا إليه بأنه الرهان الرابح إنتاجا وتصديرا.

وأضاف أن المجلس يستهدف العديد من الأسواق الإفريقية خلال العام القادم يأتي على رأسها كينيا، غانا، السنغال، كوت ديفوار، تنزانيا، أوغندا، المغرب، ليبيا، نيجيريا.

جاء ذلك خلال مشاركته المائدة المستديرة التي ينظمها البنك الأفريقى للتنمية بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بشأن الاستثمار والتجارة لكبرى شركات الكيماويات والأسمدة المصرية.

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم.يهدف إلى تعزيز الشراكات بين الشركات المصرية ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية.من خلال توفير منصة لاستكشاف فرص الاستثمار، وإقامة شراكات وتحالفات استراتيجية، وتحديد مسار نحو النمو المستدام.



أكد أبو المكارم اهمية هذا التعاون لاستكشاف الاتجاهات الحديثة في الصناعة وتحديد الأسواقً الجديدة التي يمكنها دفع قطاع الصناعات الكيماوية إلى آفاق اوسع.

قطاع الصناعات الكيماوية يحظي بدعم واضح من قبل الحكومة

أوضح أن قطاع الصناعات الكيماوية يحظي بدعم واضح من قبل الحكومة وهو ماساهم في الطفرة التي شهدها القطاع مؤخرا والذي يضم العديد من القطاعات الفرعية (البلاستيك والمطاط والورق والكرتون والمنظفات والزجاج والأسمدة وإعادة تدوير النفايات والدهانات والأحبار والمواد الكيميائية العضوية وغير العضوية).