صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة قرب الحدود اللبنانية

دوت صافرات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة ومحيطها قرب الحدود اللبنانية، اليوم الاثنين، حسبما أفادت “سكاي نيوز ” في نبأ عاجل.

جاء ذلك بعدما دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان عدد من أحياء مدينة صور جنوبي لبنان لإخلائها بشكل فوري.

جيش الاحتلال يدعو إلى إخلاء أحياء مدينة صور

ومن جانبها أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن اعتداءات إسرائيلية استمرت على قرى قضائي صور وبنت جبيل من الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الاثنين.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان

ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مدينة صور في جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا وإصابة نحو 30 آخرين.