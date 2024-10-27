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محافظات

السجن 3 سنوات لطالب بتهمة تعاطي الحشيش بالعبور

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، السجن 3 سنوات لطالب لتعاطيه الحشيش بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

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الحكم علي طالب لتعاطي المخدرات بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.

أحالت النيابة العامة، المتهم "جورج.ج.ش" - ٢٢ سنة - طالب - مقيم العبور ور. القليوبية - في القضية رقم ٤٣٣٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول العبور والمقيدة برقم ۲۰۲۹ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه في يوم ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا ( الحشيش ) بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

ضبط المتهم في تعاطي الحشيش 
تعود أحداث الواقعة عند مرور ملازم أول علاء الدين أحمد حسين معاون مباحث قسم شرطة أول العبور، وجد المتهم ممسكًا بيده سيجارة مشتعلة اشتم منها رائحة احتراق الحشيش المخدر فضبطه.

 

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