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مصرع شاب صدمه قطار في القليوبية

مصرع شاب صدمه قطار
مصرع شاب صدمه قطار بالقليوبية، فيتو

 لقى شاب مصرعه صدمه قطار بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المواطنين، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

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مصرع شاب بالقليوبية

 تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية.


انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «أنس. س»، 18 عاما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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