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اقتصاد

الخطيب: 4 محاور للإصلاحات الهيكلية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد المهندس  حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمتها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضًا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح.

 

 

 

 

 

 وقال: إن  المحور الثالث  يرتبط بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبنى سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.

 جاء ذلك خلال اجتماع  المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أعضاء صندوق مصر السيادي، والذي استعرض جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.

 

 مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدًا استثماريًّا رئيسيًّا بالمنطقة

 

وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرًا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورًا مهمًّا على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، لافتًا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدًا استثماريًّا رئيسيًّا بالمنطقة.

 

وزير الاستثمار: الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتعزيز البنية التحتية

حسن الخطيب: الدولة لديها رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار

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حسن الخطيب: الدولة لديها رؤية استراتيجية لتحسين مناخ الاستثمار

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