ندوة "قيم حرب أكتوبر" بمركز الإبداع الفني غدًا

ضمن احتفالات وزارة الثقافة بنصر أكتوبر العظيم، ينظم مركز الإبداع الفني بساحة الاوبرا، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ندوة بعنوان "قيم حرب اكتوبر 1973"، وذلك في السابعة مساء غدًا الموافق الاثنين 28 اكتوبر الجاري.

ويشارك في الندوة مجموعة مميزة مختلفة الحضور، الدكتور صلاح هاشم، رئيس منتدى دراية للسياسات العامة ودراسات التنمية، لواء ـركان حرب والدكتور محمود خليفة، مستشار أمين عام جامعة الدول العربية للشئون العسكرية، والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، كما يشارك بالعزف والغناء المطرب والملحن أشرف علي، وتدير الحوار الإعلامية أميمة طنطاوي.