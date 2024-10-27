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ثقافة وفنون

نصر أكتوبر المجيد بصالون "ذاكرة الوطن" بالسحيمي، اليوم

ندوة نصر أكتوبر بالسحيمي،
ندوة نصر أكتوبر بالسحيمي، فيتو

يقدم مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي - أمسية جديدة من أمسيات صالون "ذاكرة الوطن"، اليوم الموافق الأحد 27 أكتوبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويشارك في الصالون من ابطال حرب أكتوبر اللواء الدكتور معتز الشرقاوي من سلاح الصاعقة المصرية، ولواء بحري محمود متولي، الخبير العسكري والإستراتيجي، ويدير الحوار الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعي.

يعقب الصالون حفل جديد لـفرقة النيل للآلات الشعبية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

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