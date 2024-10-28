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اقتصاد

13.7 مليون دولار قيمة استثمارات الجزائر في مصر خلال العام المالي 2022/ 2023

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

أجرى الرئيس  الجزائري عبد المجيد تبون،  زيارة إلى مصر أمس واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتأتي زيارة الرئيس تبون إلى مصر، وهي الثانية له منذ توليه منصب الرئاسة والأولى بعد إعادة انتخابه، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة ملفات إقليمية هامة.

 

 ورصد الجهاز المركزى للتعبئة  العامة والاحصاء، حجم  العلاقات  المصـرية الجزائرية الاقتصادية والتجارية   التى تتضمن   حجم التبادل التجارى بين البلدين  وحجم الصادرات وحجم الواردات وحجم الاستثمارات.

 

قيمة الاستثمارات الجزائرية  في مصر

وسجلت قيمة الاستثمارات الجزائرية في مصر 13.7 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

 

 بلغت الاستثمارات المصرية في الجزائر 4.5 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023.

 

 

السيسي ونظيره الجزائري 

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية.

وقال الرئيس السيسي: “أجريت مع الرئيس تبون مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين، وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وتذليل أية عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين”.

 

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عبد الفتاح السيسي حجم العلاقات المصـرية الجزائرية الاقتصادية

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