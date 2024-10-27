ضبط سيارة محملة بكميات من زيوت السيارات المغشوشة بالوادي الجديد (صور)
تمكنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من زيوت السيارات المغشوشة والمقلدة وتحمل اسم شركات تجارية كبري وذلك قبل بيعها للمحلات التجارية.
وقال ضياء حسين وكيل مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، إن مفتشي مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث مديرية التموين بالوادي الجديد تمكنوا اليوم من رصد إحدى السيارات المحملة بكميات كبيرة من زيوت السيارات المغشوشة والمقلدة والتي تحمل ماركات وعلامات لشركات تجارية كبرى.
وأوضح وكيل تموين الوادي الجديد، أنه علي الفور جرى تتبعها وضبطها قبل بيع منتجاتها في الأسواق، وجرى التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.