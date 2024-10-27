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ضبط سيارة محملة بكميات من زيوت السيارات المغشوشة بالوادي الجديد (صور)

المضبوطات، ڤيتو
المضبوطات، ڤيتو

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، من ضبط سيارة محملة بكميات كبيرة من زيوت السيارات المغشوشة والمقلدة وتحمل اسم شركات تجارية كبري وذلك قبل بيعها للمحلات التجارية.
وقال ضياء حسين وكيل مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد، إن مفتشي مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث مديرية التموين بالوادي الجديد تمكنوا اليوم من رصد إحدى السيارات المحملة بكميات كبيرة من زيوت السيارات المغشوشة والمقلدة والتي تحمل ماركات وعلامات لشركات تجارية كبرى.

وأوضح وكيل تموين الوادي الجديد، أنه علي الفور جرى تتبعها وضبطها قبل بيع منتجاتها في الأسواق، وجرى التحفظ علي المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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