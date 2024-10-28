كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم 3 موتوسيكلات على طريق منية النصر أبو زكري الخلفي بمديرية أمن الدقهلية مقابل قرية ميت حديد خلال عودتهم من حفل زفاف.
وأسفر الحادث عن مصرع “محمد.ي.م. ش”، 26 عاما، منشأة عاصم، يوسف.م.ع"، ١٩عاما، مقيمان بمنشأة عاصم.
وتم نقل الجثتين مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.
كما أصيب “السيد.أ.م، ع”، 18 عاما، منشأة عاصم، إسلام.ح.أ"، 26 عاما، قرية الطاهري، محمود.ح.أ"، 26 عاما، بكدمات وكسور باليد والحالة العامة مستقرة.
وجار عمل المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لاستصدار قرار تصريح الدفن.
كانت بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين عدد من الدراجات النارية، بين قريتي الطاهري وميت حديد بمركز منية النصر، ووجود ضحايا ومصابين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.