كانوا راجعين من فرح، مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في تصادم 3 موتوسيكلات بالدقهلية (صور)

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم 3 موتوسيكلات على طريق منية النصر أبو زكري الخلفي بمديرية أمن الدقهلية مقابل قرية ميت حديد خلال عودتهم من حفل زفاف.

وأسفر الحادث عن مصرع “محمد.ي.م. ش”، 26 عاما، منشأة عاصم، يوسف.م.ع"، ١٩عاما، مقيمان بمنشأة عاصم.

وتم نقل الجثتين مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

كما أصيب “السيد.أ.م، ع”، 18 عاما، منشأة عاصم، إسلام.ح.أ"، 26 عاما، قرية الطاهري، محمود.ح.أ"، 26 عاما، بكدمات وكسور باليد والحالة العامة مستقرة.

وجار عمل المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لاستصدار قرار تصريح الدفن.

كانت بداية الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين عدد من الدراجات النارية، بين قريتي الطاهري وميت حديد بمركز منية النصر، ووجود ضحايا ومصابين.