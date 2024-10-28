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حوادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي بـ 6 أكتوبر

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ميكروباص -صورة أرشيفية، فيتو

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، انقلاب سيارة ميكروباص  أعلى الطريق الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية إلى محل الواقعة وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة بسبب السرعة الزائدة مما تسبب في انقلابها أعلى الطريق الصحراوي بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة، مما أدى إلى مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بكسور وكدمات.

 وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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أكتوبر في الجيزة غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة

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